watson hat ein neues Videoformat. Wöchentlich laden wir Schweizer und internationale Musiker:innen in unser «Rüümli» ein. Aufgabe: Performt ein Lied nach Wahl auf der wohl kleinsten Bühne der Welt.

Nun wagt er sich also in unser Rüümli und vermag mit seiner Akustik-Version sichtlich zu beeindrucken, bebende Wände inklusive.

Heute besucht uns der deutsche Pop-Star Adel Tawil im Rüümli. Mit im Gepäck hat er seinen Gitarristen Thimo Sander und seinen neusten Hit «Autobahn». Knapp vier Jahre ist es her, dass Adel Tawil sein letztes Album veröffentlicht hat. Im März 2023 erschien endlich sein viertes Studio-Album «Spiegelbild».

