«It's getting hot in here» – Rockband Velvet Two Stripes im Rüümli

Das Schweizer Trio Velvet Two Stripes veröffentlicht am 6. Oktober 2023 sein viertes Album «No Spell For Moving Water». Die drei St. Galler Musikerinnen verbindet eine 15-jährige Bandgeschichte. Höchste Zeit also, dass sich Sophie, Sara und Franca in unser Rüümli quetschen, um uns mit ihrem Gitarrensound zu bezaubern.

