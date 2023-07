Die 25-jährige Sängerin und Komponistin Mercee besucht unser Rüümli und hat ihre neuste Single namens «Tu y Yo» mit im Gepäck. Den melodramatischen Song, der an Drehbücher alter Telenovelas erinnert und romantische Nostalgie verspricht, performt Mercee in einer einzigartigen Version. Viel Spass beim Zuhören!

Medley-Time im Rüümli – Rapper LieVin sorgt für reichlich Hitze

LieVin, der Zürcher Künstler mit südafrikanisch-kongolesischen Wurzeln, besucht heute unser Rüümli. Den Höhepunkt seiner bisherigen Musikerkarriere erreichte er mit seinem ersten offiziellen Release «Top Boy», welcher national für grosse Aufregung sorgte: Nummer 1 in der Spotify Viral Chart und eine Top-10-Platzierung in den YouTube-Trends. Im Rüümli gibt er uns mit seinem Medley einen kleinen Einblick in sein künstlerisches Schaffen.