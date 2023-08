Video: watson/nico bernasconi, david indumi

Rüümli-Session

Hip-Hop im Rüümli – Ryler Smith performt in der heissen Kabine

In den vergangenen Jahren entsprach die Musik des Zürcher Rappers Ryler Smith oft der rohsten Form von «Boom Bap». Mittlerweile hat er bereits mehrere Projekte veröffentlicht, die zahlreiche weitere Facetten seines Talents in den Blickpunkt gerückt haben. In der mitgebrachten Single «Vanilla», welche anfangs Jahr das Licht der Welt erblickte, vereint er Old-school mit zeitgemässer Raffinesse. Diese Kombination zaubert eine behagliche Atmosphäre von positiven Vibes in die ohnehin schon aufgeheizte Kabine.

Obwohl seine Muttersprache Englisch ist, beherrscht der Zürcher den heimischen Dialekt einwandfrei. Sein Weg führte ihn im Alter von sieben Jahren von Kenia in die Schweiz. Film ab!

