Video: watson/madcom

Schweiz Vereint

Lichterlöschen bei Nico – Sportholzfällerin macht Kleinholz aus ihm

In dieser Folge braucht es viel Überwindung: Für Nico geht es zu den Sportholzfällern in Root LU, wo er gegen die Schweizermeisterin antritt.

Der Verein trainiert zweimal pro Woche in verschiedenen Disziplinen, unter anderem mit Beilen, Handsägen und Motorsägen. Ihr Können beweisen die Mitglieder immer wieder an Wettkämpfen im In- und Ausland. Nun muss sich unser Berner dem Verein stellen und zeigen, dass in ihm ein alter Holzfäller schlummert.

