«Die SP ist der Skoda unter den Parteien» – Nico trinkt Wermut mit Cédric

«Wir werden brutale Crashs erleben»

Crashs, in denen bis zu 50 Prozent des Wertes vernichtet werden, gehören zum Wesen der Aktienmärkte. Trotzdem sind Aktien langfristig oft die beste Geldanlage. Der Finanzprofessor Erwin Heri erklärt, warum das so ist und weshalb er ein Gratisportal betreibt, das die Geheimnisse der Finanzwelt lüftet.

Wir haben rund 2000 Pensionskassen in der Schweiz. Ist das noch zeitgemäss? Das System ist historisch gewachsen. Ursprünglich war es so, dass – überspitzt formuliert – die Chefsekretärin eines Betriebes auch noch die Pensionskasse betreute. Das ist heute natürlich anders, aber so ist die Sache halt entstanden.

Müssen wir also unsere Altersvorsorge grundsätzlich überdenken? Nein, unser 3-Säulen-System ist eines der besten der Welt. Aber wir müssen es professionalisieren und effizienter …