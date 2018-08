Kein Witz! Die Primera Division trägt künftig Ligaspiele in den USA aus

Die Kommerzialisierung des Fussballs macht den nächsten Schritt: Die spanische Primera Division hat als erste europäische Fussball-Liga beschlossen, künftig Ligaspiele in den USA auszutragen. Wie «LaLiga» mitteilte, will man mit der PR-Kampagne, die vom FC Barcelona und Real Madrid mitgetragen wird und den Fussball in Nordamerika populärer machen soll, auch die internationale Vormachtstellung der Premier League angreifen.

Genaue Details über die künftigen Terminpläne wurden keine bekannt …