«Drogen sind etwas vom Geilsten überhaupt an der Street Parade»

Wir leben in der Zukunft! Meine Begegnung mit einem Roboter in der englischen Provinz

«WAS ZUM GEIER IST DENN DAS?!!» Die Antwort scheint direkt einem Sci-Fi-Film der 1970er entnommen.

Dienstag Abend, zirka 21 Uhr: Wir fahren auf einer Verbindungsstrasse in Milton Keynes, Buckinghamshire, England. Uns fallen gelb leuchtende Lichter auf, die sich am Strassenrand bewegen. Bei näherem Hinsehen entpuppen sich diese Lichter als Mini-Fahrzeuge, die in Abständen von rund 50 Meter mit einem nicht allzu sachten Tempo den Spazierweg hinunterfahren.

«What the f*** ist denn DA LOS??», entfährt es mir. «Das sind ja irgendwelche selbstfahrende ... Dinger! Ein ganzer Tross davon!»

«Sind das …