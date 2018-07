Videos

Sex

Diese Kellnerin hätte er besser nicht begrapscht



Diese Kellnerin hätte er besser nicht begrapscht

Emelia Holden arbeitete vergangenen Samstag in einem Restaurant in Savannah, Georgia, als ein Kunde ihr an den Hintern fasste. Keine gute Idee.

Video: watson/Lya Saxer

Klapps auf den Po, schnell und heimlich, einfach im Vorbeigehen: Die Szene, die sich in einem Restaurant im US-Bundesstaat Georgia abspielte, dürfte leider vielen Frauen bekannt vorkommen. Auf einem Überwachungskamera-Video ist zu sehen, wie ein Gast an einer Kellnerin vorbeigeht und ihr dabei beiläufig an den Hintern fasst. In einigen Fällen mögen Typen mit sowas davonkommen, weil Frauen sich erschrecken, perplex sind und nichts sagen. Aber nicht diese Kellnerin. Sie schaut ihm zuerst nach, packt ihn dann am T-Shirt-Kragen und schleudert ihn in eine Ecke.

Und zack, festgenommen!

Der Uploader des Videos im Reddit-Kanal «JusticeServed» schrieb dazu:

«Meine Cousine bringt diesen Perversen zu Fall, nachdem er ihr an den Arsch gefasst hat. Später wird er vor seiner Frau und seinen zwei Kindern von der Polizei festgenommen.»

Das amerikanische News-Portal «BuzzFeed» hat daraufhin mit der Polizei in Savannah gesprochen. Ein Polizeisprecher bestätigte demnach, dass der Täter, ein 31-Jähriger aus Florida, wegen sexueller Belästigung festgenommen wurde. «Das Video auf Reddit ist das selbe, das unsere Beamten auch gesehen haben», sagte der Sprecher. (watson.de)

Passend dazu: 12 sexistische «Perlen» aus dem SRF-Archiv Video: watson/Lya Saxer

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare