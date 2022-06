Video: watson

YouTuber Ron Bielecki pöbelt: «Ich verdiene im Monat 300'000 Euro, du Geringverdiener!»

Der YouTuber Ron Bielecki macht mit einem Video Negativ-Schlagzeilen. Der 23-jährige Deutsche ist darin zu sehen, wie er einen anderen Mann anpöbelt: «Wir müssen uns mit so Geringverdienern nicht abgeben!», schreit er. Und weiter: «Ich verdiene im Monat 300'000 Euro, du Geringverdiener!»

Die beiden waren zuvor an einem Rammstein-Konzert in Berlin aneinandergeraten. Warum sie streiten, bleibt unklar. Bielecki wirft im Video aber mit wüsten Beschimpfungen um sich und droht sogar mit Gewalt: «Ich habe Fler auf die Schnauze gehauen, dir hau' ich auch noch auf die Schnauze.» Tatsächlich ist der YouTuber für seinen exzessiven Alkoholkonsum und Partyleben bekannt.

Die Auseinandersetzung mit Fler hat ebenfalls an einer Party stattgefunden. In einem Podcast sagt der Deutschrapper, Bielecki habe ihn in einem Handgemenge in einem Club im Gesicht getroffen.

Für das Video erntet der YouTuber, der sich gerne auch mal von der protzigen Seite zeigt, sehr viel Kritik: «In Grund und Boden schämen solltest du dich» und «man merkt, dass dir der Ruhm nicht guttut», so der Grundtenor auf Instagram.

