Video: watson/Aya Baalbaki

Du denkst, deine Badi sei überfüllt? Dann schau mal, was in Ulm los ist 😱

Der Schwörmontag ist der höchste Feiertag in Ulm. Nach zwei Jahren Corona-Pause durften die Menschen endlich wieder auf die Strassen gehen – oder besser gesagt auf die Donau. Zu diesem Feiertag gehört nämlich der traditionelle Wasserumzug, der sich «Nebada» nennt.

Noch nie zuvor waren so viele Teilnehmer:innen vor Ort. Das bestätigten die Verantwortlichen. Die Bilder sind eindrücklich:

Video: watson/Aya Baalbaki

«Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein – auf gut Deutsch, sich für alle Bürger gleichermassen einzusetzen»: Dies gelobt das Ulmer Stadtoberhaupt in einer seit 1345 verbürgten Eidesformel am jährlichen Schwörmontag, einem einzigartigen Rechtsbrauch. Anschliessend wird gefeiert – erst auf der Donau und dann in der ganzen Stadt», so erklärt die Website der Stadt Ulm diesen Feiertag.

(aya)

