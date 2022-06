Video: watson/Aya Baalbaki

Sylt geht viral – so hast du die Luxus-Insel bestimmt noch nie gesehen

Die Luxus-Ferieninsel in der Nordsee wurde über Pfingsten von Punks in Beschlag genommen. Grund dafür ist das 9-Euro-Ticket. Damit ist es allen Menschen in Deutschland möglich, für neun Euro über Nahverkehrszüge von A nach B zu kommen.

Aber nicht nur Punks machten sich auf den Weg nach Sylt –Die Züge richtung Trauminsel waren überfüllt mit Touristen aus ganz Deutschland.

So hast du die Insel bestimmt noch nie gesehen:

Video: watson/Aya Baalbaki

