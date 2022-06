Video: watson/Aya Baalbaki

Auf die Plätze, Käse, Los! Das wohl verrückteste Rennen der Welt 🧀 😱

Nach der Corona-Pause stehen die Teilnehmer:innen in England wieder in den Startlöchern. Die Regel ist einfach: Ein Laib Käse wird den Cooper’s Hill hinuntergerollt und hunderte Menschen jagen ihm risikofreudig hinterher. Beim jährlichen «Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake» wird die und der Käse-Champion gekürt.

Ganz ungefährlich sei dieses Spektakel offenbar nicht: Laut «The Guardian» riss sich der Rekordhalter im letzten Jahr seinen linken Wadenmuskel, brach sich 2005 einen Knöchel und verletzte sich 2010 an den Nieren.

Und so sieht die Jagd nach dem Käse aus:

Video: watson/Aya Baalbaki

