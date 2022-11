«Money, Money» - Ecuador-Fan provoziert Katari mit eindeutiger Geste

Showdown in der Bank – Nico und Sergio in der «Leiter vs. Weste»-Challenge

Showdown in der Bank – Nico und Sergio in der «Leiter vs. Weste»-Challenge

Leiter vs. Weste, Nico vs. Sergio. Wer schafft es, sich in diverse Institutionen der Schweiz reinzusneaken? Mit Charme und Überzeugung versuchen die beiden, in Lokalitäten hineinzukommen, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Ob sie das Sicherheitspersonal überlisten können?