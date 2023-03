Video: watson/Nico Bernasconi

«Call me»: Gloria Amelia singt sich direkt in dein Herz

Heute ist die Zürcher Singer-Songwriterin Gloria Amelia zu Besuch im wohl kleinsten «Rüümli» der Welt. Mit im Gepäck hat die Newcomerin ihren Gitarristen und ihre neuste Single «Call me». Den Song schrieb die Musikerin in einer Zeit, nach der ihre Tochter geboren wurde und ihr die Kreativität abhandenkam. So kam sie auf die Idee eines Anrufs an die Inspiration.

Entstanden ist ein wunderschöner Popsong, den uns Gloria Amelia in einer Akustik-Version zum Besten gibt.

Video: watson/Nico Bernasconi

Luuks «Rüümli-Session»