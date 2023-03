Ella scheint schon vor dem Start sichtlich nervös zu sein. Als es dann aber losgeht, dauert es keine drei Sekunden, bevor sie in Ohnmacht fällt. Bei diesem einen Mal bleibt es aber nicht. Immer wieder verliert sie ihr Bewusstsein.

«Es ist zu gut, um nicht zu teilen», schreibt Ellas Freundin, Lilly, auf TikTok. Sie teilt dieses Video von sich und ihrer Freundin auf einer unvergesslichen Chilbi-Fahrt in der Nähe von Brisbane.

Der Zyklon Yaku traf diese Woche die nördlichen Regionen Perus und Teile Ecuadors. Die verstärkten Regenfälle führten in mehreren Gebieten zu Schlammlawinen und Überschwemmungen, unter anderem am Fluss Chillón in der Nähe der peruanischen Hauptstadt Lima.