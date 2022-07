Nach diesem Video verwendest du garantiert keinen Luft-Trockner mehr 🤢

Video: watson/lucas zollinger

Ein ekelerregendes TikTok-Video schockiert gerade die Community weltweit. Darin ist zu sehen, wie unhygienisch herkömmliche Handtrockner sind – ja genau, diejenigen, mit denen wir unsere HĂ€nde auf öffentlichen Toiletten trocknen.

Das Video stammt vom TikTok-Kanal des Unternehmens «Phonesoap». Dieses stellt eigentlich DesinfektionsgerĂ€te fĂŒr Mobiltelefone her. Auf dem Kanal testet es in der Videoreihe «How germy is it?» wie hygienisch – respektive unhygienisch – verschiedene Dinge sind. Ganz schlecht schneiden dabei die Handtrockner ab. Gleichzeitig halten die Tests fest, dass beim Trocknenlassen an der Luft (ohne Luft-Trockner) kaum Bakterien an die HĂ€nde gelangen.

Dr. Eric Feigl-Ding, ein Arzt von der Weltgesundheitsorganisation WHO, repostete das virale Video auf seinem Twitter-Account und bestĂ€tigte die Erkenntnisse des Hygiene-Tests. Er schreibt, solche Luft-Handtrockner wĂŒrden FĂ€kal-Bakterien ansaugen und versprĂŒhen. Es sei besser, die HĂ€nde an der Luft zu trocknen. (lzo)

