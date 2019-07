10 Typen, die dir garantiert dieses Wochenende am Züri Fäscht begegnen

Mit dem ÖV ans Züri Fäscht und zurück

Am Züri Fäscht legt auch der ÖV einige Extraschichten ein: S-Bahn, Tram und Bus fahren fast rund um die Uhr. Nicht vergessen: Ab 1 Uhr den Nachtzuschlag lösen.

Mehr Infos >>



Jugendliche und Studierende mit einem ZKB youngworld Paket lösen anstelle des Nachtzuschlags den kostenlosen ZKB Nachtschwärmer. Dieser kann über die App eBanking Mobile der Zürcher Kantonalbank oder per SMS (ZKBNZ an die Zielnummer 988) gelöst werden. Das ZVV-Nachtnetz wird seit Beginn von der Zürcher Kantonalbank unterstützt.