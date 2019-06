Videos

Video: Wenn Schweizer Englisch sprechen – und es anderen beibringen wollen



Die perfekte Reise-Vorbereitung: Knackeboul bringt Emily bei, wie man Englisch spricht 🙈

Herzlich willkommen bei world of watson meets Emily National – dem ultimativen Crossover-Event! Da der Sommer endlich so richtig in den Startlöchern steht und damit auch die Reisesaison beginnt, haben sich Knackeboul und Emily für euch zusammengesetzt. Denn etwas ist klar: Wer in fremde Länder reisen möchte, sollte sich dort auch verständigen können.

Und was macht da mehr Sinn als ein perfekter «Swinglish»-Speaker, der einer English-Native-Speakerin Englisch beibringt? Eben. Nichts! Darum: Video schauen und vom Meister lernen! Oder so ähnlich ...

Video: watson/Emily Engkent, Knackeboul

