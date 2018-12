Hoi Clive, bevor du deine letzte Rose vergibst: SCHAU. DIESES. VIDEO. 🙈

5 Fragen und Antworten zum grossen Absturz der Schweiz im UEFA-Ranking

Die Gruppenphasen der europäischen Wettbewerbe Champions League und Europa League sind durch. Mit dem FC Zürich überwintert nur ein Schweizer Verein. In der UEFA-Fünfjahreswertung droht nun der freie Fall.

Die Berner Young Boys mit ihren 4 Punkten in der Champions League und der FC Zürich mit seinen 10 Punkten in der Europa League und der Qualifikation für die K.-o.-Phase haben sich in diesem Herbst europäisch sehr ordentlich geschlagen.

Trotzdem wird die Schweiz in der UEFA-Fünfjahreswertung durchgereicht und hat vielleicht bald nur noch einen Platz in der Champions-League-Qualifikation. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die UEFA-Fünfjahreswertung (auch UEFA-Koeffizient) ist eine …