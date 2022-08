Dieses Wochenende findet die 29. Ausgabe der Street Parade statt. Nach zwei Jahren Pause wummern in Zürich wieder die Bässe und bunt verkleidete Raverinnen und Raver tanzen auf den Strassen rund ums Seebecken in Zürich. Das Motto der diesjährigen Parade: «THINK.»

Erwischt! So sieht Eifersucht aus – in 24 lustigen Bildern

Russe steckt mehrere Stunden in Öl-Kloake fest

In der russischen Öl-Region Tatarstan hat sich ein aussergewöhnlicher Vorfall ereignet: Ein Arbeiter fällt auf dem Nachhauseweg in ein Becken gefüllt mit Bitumen und bleibt in der zähflüssigen Substanz stecken. Erst Stunden später, am nächsten Morgen, hört eine Person seine Hilferufe und verständigt die Rettungskräfte. (nbe)