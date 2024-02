Video: watson/nico bernasconi, oliver baroni, tallulah baroni

Pink Pasta. Echt jetzt? Lohnt sich das überhaupt?

Obacht! Nach langer Abwesenheit steht eine neue TikTok-Challenge an: knallrosa Spaghetti. Wie geht so was überhaupt? Und schmeckt es auch?

Es gehörte nachweislich zu den erfolgreichsten TikTok-Trends des vergangenen Jahres: #pinkpasta. Jawohl – genau was du denkst: Pasta, die komplett rosafarben ist.

screenshot: tiktok

Und dann kam der Barbie-Kinofilm und alle fügten noch den Hashtag #barbiepasta an.

Seither hält der Trend scheinbar ungebrochen an. Grund genug, uns mit deinem Selbstversuch zu beauftragen!

Zutaten und Rezept: Pink Pasta

Es gibt zig Varianten auf TikTok, um die knallpinke Farbe zu erreichen. Gemeinsam haben alle, dass sie Rote Bete als Zutat verwenden. Ich halte mich an das Rezept von Alfie Steiner von alfiecooks_.

Zutaten:

(Für 4 Personen)

1 grosse frische Rande

1 Knolle Knoblauch, halbiert

Olivenöl

2 EL Tahini

1/2 Dose weisse Bohnen, abgetropft

etwas Zitronensaft

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Spaghetti (zirka 400 g)

bei Bedarf etwas fein gehackter Prezzemolo (flachblättrige italienische Petersilie)

Bild: obi/watson

Zubereitung:

Rande mit Salz und etwas Öl würzen, in Alufolie einwickeln.

Knoblauchknolle waagrecht halbieren. Eine Hälfte mit Salz und etwas Öl würzen. Zusammen mit der Roten Bete im 180 Grad heissen Ofen 45 Minuten lang schmoren.

Rande und Knoblauch abkühlen lassen, dann schälen und in Stücke schneiden. Bohnen abtropfen lassen.

Währenddessen: Pasta gemäss Packungsangaben kochen.

In einem Mixer Randen, Knoblauch und Bohnen unter Beigabe von 2 EL Tahini, ein paar Spritzern Zitronensaft und 2–3 EL Pastawasser zu einem feinen Mus pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Pasta portionsweise mit genügend Randenpüree mischen, sodass sie vollkommen rosafarbig wird. Bei Bedarf etwas fein gehackten Prezzemolo darüberstreuen.

Und? Wie war's?

Video: watson/nico bernasconi, oliver baroni, tallulah baroni

Irgendwie bekam ich nicht jenes perfekt passierte pinke Püree (boah, welch Alliteration) hin wie in den meisten TikTok-Videos. Vielleicht lag es an meinem Mixer. Oder vielleicht daran, dass ich offenbar die nicht ganz korrekten Bohnen verwendete (ich konnte keine weissen Bohnen auftreiben und hatte stattdessen Pintobohnen benutzt). Jedenfalls mundete dieses Rezept ganz okay. Mit Betonung auf «okay». Werde ich es wieder einmal kochen? Kaum. Aber immerhin ist's für einmal ein TikTok-Food-Trend, der ohne gruselige Zutaten wie Marshmallows oder Ranch Dressing oder ähnliche Absurditäten auskommt.

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)

Notendurchschnitt: 3,6

Nope. Immer noch ungenügend, liebes TikTok.