Unwetter auf der ganzen Welt: von Tornados bis hin zu Überschwemmungen



Turmspitze weggerissen, Tornados und Blitzschläge:

Petrus sorgt für weltweite Aufregung ⚡️

Petrus erlaubte sich diese Woche nicht nur in der Schweiz seine Spässchen – auch international liess er auf sich aufmerksam machen.

In Frankreich wird aufgrund eines heftigen Tornados eine Kirchenspitze weggerissen, im schwarzen Meer entsteht ein seltsamer Wasserausbruch und in Deutschland ertrinkt die Autobahn im Wasser. Das ist aber noch längst nicht alles: Auch in den USA vernichtet ein Tropensturm ganze Quartiere.

Neugierig? Guck doch selbst.

