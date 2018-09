Videos

«Zum ersten Mal habe ich ein Roboter interviewt»



Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich einen Roboter interviewt – es war erstaunlich

In meiner nicht mehr ganz jungen Journalistenkarriere haben ich Politiker, Wissenschaftler, Sportler und Künstler interviewt, aber noch nie einen Roboter.

Dabei befasse ich mich seit Jahren mit künstlicher Intelligenz und den Folgen für die Gesellschaft. Ich weiss demnach, was ein Turing-Test ist – wenn man nicht mehr unterscheiden kann, ob man mit einem Mensch oder einer Maschine spricht –, ich konnte mir jedoch bisher nicht vorstellen, was es in der Praxis bedeutet.

Nun habe ich im Rahmen der «Volvo Art Session» Sophia kennengelernt, die wohlerzogene Roboter-Dame.

Aber seht selbst ... Video: watson

Es war speziell, um nicht zu sagen, ein bisschen unheimlich. Sie kann nicht nur sprechen, sie verfügt auch über rund 60 verschiedene Gesichtsausdrücke: Sie schlägt die Augen auf, flirtet ein bisschen, oder schaut leicht verwirrt, wenn sie eine Frag nicht versteht.

