Wir haben das Marathon-Weltrekord-Tempo auf dem Laufband eingegeben – das Resultat ist 😲



Eliud Kipchoge sprintete in Berlin in 2:01:39 zu einem neuen Marathon-Weltrekord. Wir haben auf dem Laufband sein Durchschnittstempo eingegeben: 20,8 Km/h. Kipchoge lief das gut 2 Stunden lang. Und wir so? – Nicht ganz so lang.

Drei watsons jagen den Marathon-Weltrekord. Aber wie lange? Video: watson/Angelina Graf

Und das passiert, wenn man einen Schuh bei 20,8 Km/h auf das Laufband fallen lässt:

Hier an dieser Stelle ein Dankeschön ans West Side Fitness, dass wir bei euch Drehen durften.

