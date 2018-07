Videos

Zwölfstöckiges Gebäude in Miami bricht zusammen



Ein zwölfstöckiges Gebäude ist am Montag in Miami Beach eingestürzt. Das Haus sollte etappenweise abgerissen werden. Nachdem Arbeiter tragende Wände entfernt hatten, fiel die Konstruktion in sich zusammen. Der Projektleiter der Baustelle wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

