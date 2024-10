Video: watson/lucas zollinger

Hurrikan «Milton» trifft auf Florida – schlimmer sind die Tornados, die er auslöst

Lucas Zollinger Folge mir

Mehr «Videos»

Der Hurrikan «Milton», der im Vorfeld von den Behörden und Meteorologen als sehr gefährlich eingestuft wurde, ist gestern Abend (Ortszeit) aus dem Golf von Mexiko kommend auf die Ostküste Floridas getroffen. Der Hurrikan, der in die höchste Kategorie 5 eingestuft worden war, verlor über dem Festland bald an Stärke und ist mittlerweile «nur» noch in der Kategorie 1.

Während starke Winde und Überschwemmungen einigen Schaden an Floridas Westküste – zum Beispiel in den Städten Sarasota und St. Petersburg – angerichtet haben, waren es vor allem die unzähligen Tornados, die «Milton» ausgelöst hat, die den Bundesstaat verwüsteten. Im Video haben wir euch einen ersten Überblick nach der ersten Nacht zusammengestellt:

Video: watson/lucas zollinger

In St. Petersburg an der Golfküste hat «Milton» in der Nacht das Dach des Baseball-Stadions «Tropicana Field» der Tampa Bay Rays weggerissen. Das Stadion war eigentlich als Unterkunft für eingesetzte Nationalgardisten, Helferinnen und Helfer sowie Evakuierte vorgesehen und auch schon dementsprechend eingerichtet gewesen. Ausserdem stürzten mehrere Krane, die in der Innenstadt auf Hochhäusern gestanden hatten, von den starken Winden heruntergerissen und hinterliessen grosse Schäden.

Tornados waren das grössere Übel

Bei den meisten Bildern und Videos, die aktuell grosse Schäden und Verwüstung zeigen, waren Tornados dafür verantwortlich. Mindestens 27 Tornados soll «Milton» im ganzen Bundesstaat ausgelöst haben, teils noch bevor der Hurrikan überhaupt auf Land getroffen war. So berichtete Sheriff Keith Pearson aus dem St. Lucie County an der Ostküste Floridas, ein Tornado habe den Unterstand seiner Streifenwagen eingerissen – und die meisten darunter begraben.

Laut Berichten sollen aufgrund der Tornados mehrere Menschen gestorben sein, unter anderem im «Spanish Lakes Country Club» in Fort Pierce, welches ebenfalls in St. Lucie County ist. Aktuell sollen ausserdem mindestens drei Millionen Haushalte ohne Strom sein.

Mehr aktuelle Hurrikan-Videos:

Meteorologe fehlen wegen Hurricane «Milton» die Worte

Video: twitter/NBC 6

Darum fliegen die «Hurricane Hunters» mitten in die Stürme

Video: watson/Lucas Zollinger

Hurrikan «Helene»: Video zeigt, welche Kraft die Wassermassen hatten