Buckelwal schnappt plötzlich nach einer Kajakerin

Flughafen Zürich eröffnet neues Quartier «The Circle»

Der Flughafen Zürich hat am Donnerstagmorgen das neue Dienstleistungszentrum der Superlative The Circle eröffnet. Als eigenständiges Quartier bietet The Circle am Pistenrand in Kloten mehrere tausend Arbeitsplätze sowie Läden, Restaurants, und Hotels.

Auf der Gesamtfläche von 180'000 Quadratmetern entstanden zudem auch ein grosses Kongresszentrum und ein Gesundheitszentrum mit Universitätsspital. Das halbkreisförmige Circle und dessen Park sind direkt mit den Flughafen-Terminals verbunden. Der …