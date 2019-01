«Was, ich bin dumm?!» Dieser Streit über Winter eskaliert schnell

Schweiz neu mit 5 Teams in CHL +++ Luganos Lapierre zwei Spiele gesperrt

Captain Maxim Lapierre fehlt dem HC Lugano für zwei Spiele. Der Stürmer wurde wegen eines Stockschlags gegen Chris Baltisberger von den ZSC Lions im Siel vom vergangenen Freitag suspendiert. Eine Spielsperre hat Lapierre bereits abgesessen. (pre/sda)

Das Schweizer Kontingent in der Champions Hockey League wird auf die kommende Saison hin um ein Team auf fünf Mannschaften aufgestockt. Und dies, obschon in der aktuellen Spielzeit kein Schweizer Team die Achtelfinals überstand. Doch in der …