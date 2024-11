Video: watson/nico bernasconi

Nach Valencia nun auch in Málaga – Unwetter-Alarm in Südspanien

Das Wetter lässt Spanien nicht zur Ruhe kommen. Nach den verheerenden Unwettern in Valencia vor zwei Wochen mit über 220 Todesopfern und weiteren vermissten, kämpft das Land erneut mit extremen Wettersituationen. Zahlreiche Strassen wurden durch den starken Regen in Málaga am Mittwoch unter Wasser gesetzt. Mehr als 4000 Personen in Sicherheit gebracht worden. Gemäss spanischen Wetterdiensten werden bis am Freitag weitere Niederschläge erwartet. Der Bahn-, Auto- und Busverkehr ist weiterhin erheblich beeinträchtigt. Nebst Málaga wurde auch für Valecia eine Wetterwarnung herausgegeben. (din)

