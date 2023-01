Australien: See-Elefant «Henry » robbt durch Point Londsdale

Video: watson/Fabian Welsch

See-Elefant «Henry» robbt durch australische Kleinstadt

Für die Menschen von Point Londsdale ist «Henry » wahrscheinlich schon so etwas wie ein alter Bekannter. Immerhin besucht der See-Elefant die Kleinstadt im Norden Australiens – wenige Kilometer von Melbourne entfernt – seit etwa zehn Jahren regelmässig.

Kürzlich war es wieder so weit. Dieses Mal hat es sich Henry jedoch nicht nehmen lassen, sich die Stadt einmal etwas genauer anzuschauen:

Video: watson/Fabian Welsch

Tourismusattraktion oder Wildtier?

Henry ist bei den Einheimischen wie auch den Touristinnen und Touristen beliebt. Es kommt zwar immer wieder vor, dass der See-Elefant auf seinen Landgängen Beulen in ein Auto macht oder das ein oder andere Motorrad zerquetscht, doch wirklich verletzt wurde bei der Begegnung mit ihm noch niemand – was teilweise erstaunlich ist.

Auf TikTok-Videos ist zu sehen, wie sich Neugierige dem Tier auf bis auf sehr kurze Distanz nähern, was strikt verboten ist. Dank Henrys gutmütigem Charakter kam es jedoch nicht zu gefährlichen Situationen. Auch haben die Wildhüterinnen und -hüter ein genaues Auge auf den See-Elefanten und warnen unvorsichtige Schaulustige.

So kann Henry in Point Londsdale weiterhin an Land gehen – zu seiner Freude und zu derjenigen der Menschen im Ort. (fwe)

Weitere Videos:

Türkei: Busfahrer verliert Kontrolle und fährt geradewegs in einen See Video: watson/Fabian Welsch

26-Jähriger datet 23-Jährige – der Catch: sie sieht aus wie ein Kind Video: watson/lucas zollinger