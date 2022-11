Schon wieder – England-Fans landen in Prachtsvilla von Katar-Millionär

Video: watson/Lucas Zollinger

Schon wieder – England-Fans landen in Prachtvilla von Katar-Millionär

In den sozialen Medien kursiert gerade ein Video, das eine Gruppe England-Fans an der Fussballweltmeisterschaft in Katar aufgenommen hat. Sie dokumentierten ihren Tag bei einem katarischen Geschäftsmann, der sie in seine Villa eingeladen hatte. So lebt ihr millionenschwerer, neuer Freund:

Video: watson/Lucas Zollinger

Die Engländer hatten den Katarer in einer Hotelbar in der katarischen Hauptstadt Doha kennengelernt. Diesem sei ihr «Wolves»-Trikot aufgefallen und sie seien ins Gespräch gekommen.

Tags darauf habe er sie dann zu sich nach Hause eingeladen – er habe sie sogar mit einem Wagen abholen lassen. Dann hätten sie zusammen gegessen und anschliessend ein Fussballspiel geschaut, schilderten die Engländer ihr Erlebnis. Sie seien begeistert von der Gastfreundschaft im Austragungsland der Weltmeisterschaft.

Schon das zweite Mal

Die Engländer aus dem Video waren nicht die Ersten, denen diese katarische Gastfreundschaft zuteilwurde. Der 23-jährige Alex Sullivan war in den ersten Tagen des Turniers ebenfalls unterwegs in Doha und auf der Suche nach Bier. Dabei lernte er ebenfalls einige reiche Einheimische kennen, die ihn auf ihr Anwesen einluden, wo er dann ihren Babylöwen streicheln durfte.

