Jedes Jahr wundert sich die Welt über die Stärke der Kellnerinnen auf dem Oktoberfest. Dieses Jahr ist es nicht anders. Verena Angermeier hat mit ihrem Video, in dem sie 13 gefüllte Masskrüge trägt, einen Internet-Hit gelandet.

Mutige Strandbesucher retteten am 15. September einen ausgewachsenen Langflossen-Mako-Hai. Das Tier war am Strand von Penascola im US-Bundesstaat Florida gestrandet. Tierretter und Rettungsschwimmer hätten gesagt, man könne ihm nicht helfen, schreibt Tina Fey auf Facebook. Sie hatte das Tier am Strand entdeckt. Man habe dann versucht, es selbst zu retten.