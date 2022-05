Video: watson

Ukrainische Reporterin will nur eine Umarmung von den ESC-Siegern

Der Eurovisions-Sieg am Wochenende gab den Ukrainern einen moralischen Schub. In einem bewegenden Moment auf der Pressekonferenz am Sonntag sprach eine ukrainische Reporterin über die Solidarität des ukrainischen Volkes und sagte, ihre einzige Frage sei, ob sie die Bandmitglieder umarmen dürfe.

Video: watson

Inzwischen hat die Band eine neue Version des Musikvideos zum Gewinnersong veröffentlicht. Das Video zeigt weibliche Soldaten und wurde in den vom Krieg zerstörten Städten in der Nähe von Kiew gedreht.

Unsere Berichterstattung über das Finale: 83 Video Die Ukraine gewinnt den ESC – die Schweiz erhält vom Publikum Zero Points von Simone Meier, Sandro Zappella, Anna Böhler

(een)

Weitere spannende Videos:

Ukrainischer Soldat überrascht seine Familie – die Reaktion der Kinder geht viral

Video: watson/Aya Baalbaki

Ukrainisches Mädchen singt «Let it go» in Bunker in Kiew

Video: watson/een

Hier werden 140 ukrainische Geflüchtete in die Schweiz evakuiert