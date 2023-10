Wahlen 2023: Alle Prognosen zu National- und Ständerat im Kanton Bern

Die Schweiz wählt ihr Parlament. Am 22. Oktober 2023 stellen sich National- und Ständerat den Wahlen. Das sind die spannendsten Aspekte im Kanton Bern und das sagen die Prognosen.

Das Drama im Kanton Bern wird sich bei den Linken abspielen: In beiden Kammern streiten sich die Grünen und die SP um einen Sitz. Die Übersicht.

Nationalrat

Anzahl Sitze: 24

Das rot-grüne Duell setzt sich in der grossen Kammer fort: Hier haben die Grünen im Moment vier Sitze. Den vierten eroberten sie 2019 nur ganz knapp spät am Sonntagabend. Dieser Sitz ist nun akut gefährdet. Profitieren könne am ehesten die SP. Gut möglich, dass der Sitz an den früheren «Kassensturz»-Moderator Ueli Schmezer geht.

Bei den übrigen Parteien ist mit wenig Verschiebungen zu rechnen. Die Lage gestaltet sich aber unübersichtlich: Insgesamt kandidieren 776 Personen für die 24 Berner Sitze. Sie verteilen sich auf ganze 39 Listen – so viele wie noch nie.

Ständerat

Anzahl Sitze: 2

Ob SVP-Sicherheitspolitiker Werner Salzmann es ohne zweiten Wahlgang ins Stöckli schafft, ist unklar. Seine Wahl hingegen: sicher.

Flavia Wasserfallen will den Stöckli-Sitz für die SP verteidigen. Bild: keystone

Richtig spannend wird es um den zweiten Sitz, der durch den Rücktritt von Hans Stöckli (SP) frei wird. Hier zeichnet sich ein Duell zwischen der SP und den Grünen ab: Kann Nationalräten Flavia Wasserfallen ihn verteidigen? Bernhard Pulver ist ihr hart auf den Fersen. Pulver war bis 2018 Erziehungsdirektor im Kanton und überaus populär.

GLP- Parteipräsident Jürg Grossen sowie Lorenz Hess von der Mitte dürften chancenlos bleiben.

Die Kandidierenden:

Am 22. Oktober stellen sich 17 Personen zur Wahl im Kanton Bern:

Werner Salzmann (SVP, bisher)

Flavia Wasserfallen (SP)

Sandra Hess (FDP)

Lorenz Hess (Mitte)

Bernhard Pulver (Grüne)

Jürg Grossen (GLP)

Marc Jost (EVP)

Jorgo Ananiadis (Piraten)

Pascal Fouquet (Piraten)

Romain Zbinden (Normalos)

Gianpietro Iseli (Normalos)

Daniel Neeser (Normalos)

Adrian Spycher (Normalos)

Philipp Jutzi (JUP)

Madeleine Amstutz (BSL)

Verena Lobsiger-Schmid (parteilos)

Richard Koller (parteilos)

Gewählte

Ab Sonntag findest du hier alle gewählten Parlamentarier aus dem Kanton.

Das sagen die Prognosen

Wahlwahrscheinlichkeit Ständerat Quelle: watson–Wahlbörse/PREMIA

Wie die Prognosen entstehen Die Daten der watson-Wahlbörse stammen aus dem Prognosemarkt PREMIA. Die Daten werden von Professor Oliver Strijbis exklusiv für watson aufbereitet. Beim Prognosemarkt PREMIA handelt es sich um ein durch die Digital Society Initiative (DSI) der Universität Zürich finanziertes Forschungsprojekt unter seiner Leitung. Mehr zur Methode findest du hier.