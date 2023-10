Wahlen 2023: Alle Prognosen zu National- und Ständerat im Kanton Schaffhausen

Die Schweiz wählt ihr Parlament. Am 22. Oktober 2023 stellen sich National- und Ständerat den Wahlen. Das sind die spannendsten Aspekte im Kanton Schaffhausen und das sagen die Prognosen.

Mehr «Wahlen 2023»

Nationalrat

Anzahl Sitze: 2

Eine bemerkenswerte Tatsache in Schaffhausen ist, dass die CVP hier vergleichsweise wenig Unterstützung hat, obwohl sie in den meisten anderen Regionen sehr beliebt ist. In Schaffhausen konnte die CVP nur 2,1 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. Die SVP hingegen konnte 2019, wie bereits im Jahr 2015, am meisten Stimmen einfahren.

Ständerat

Anzahl Sitze: 2

Die Kandidierenden:

Am 22. Oktober stellen sich fünf Personen zur Wahl im Kanton Schaffhausen:

Thomas Minder (parteilos, bisher)

Hannes Germann (SVP, bisher)

Nina Schärrer (FDP)

Simon Stocker (SP)

Lisa Brühlmann (Grüne)

Gewählte

Ab Sonntag findest du hier alle gewählten Parlamentarier aus dem Kanton.

undefined

Das sagen die Prognosen

Wahlwahrscheinlichkeit Ständerat Quelle: watson–Wahlbörse/PREMIA

Wie die Prognosen entstehen Die Daten der watson-Wahlbörse stammen aus dem Prognosemarkt PREMIA. Die Daten werden von Professor Oliver Strijbis exklusiv für watson aufbereitet. Beim Prognosemarkt PREMIA handelt es sich um ein durch die Digital Society Initiative (DSI) der Universität Zürich finanziertes Forschungsprojekt unter seiner Leitung. Mehr zur Methode findest du hier.