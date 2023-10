Bild: keystone/watson

Ständerat im Kanton Tessin: Die Prognosen für den zweiten Wahlgang

Am 19. November findet im Kanton Tessin der zweite Wahlgang der Ständeratswahlen statt. Hier findest du die Prognosen dazu.

Ständerat

Anzahl Sitze: 2

Im Tessin wird in einem zweiten Wahlgang über die zwei Ständeratssitze entschieden. Dieser findet am 19. November statt. SVP-Präsident Marco Chiesa verpasst damit die Verteidigung seines Sitzes im ersten Wahlgang. Das sagt die watson-Wahlbörse:

Wahlwahrscheinlichkeit Ständerat Quelle: watson–Wahlbörse/PREMIA

Wie die Prognosen entstehen Die Daten der watson-Wahlbörse stammen aus dem Prognosemarkt PREMIA. Die Daten werden von Professor Oliver Strijbis exklusiv für watson aufbereitet. Beim Prognosemarkt PREMIA handelt es sich um ein durch die Digital Society Initiative (DSI) der Universität Zürich finanziertes Forschungsprojekt unter seiner Leitung. Mehr zur Methode findest du hier.

Die Kandidierenden:

Am 12. November stellen sich fünf Personen zur Wahl im Kanton Tessin:

Marco Chiesa (Lega, bisher)

Fabio Regazzi (Die Mitte)

Alex Farinelli (FDP)

Greta Gysin (Grüne)

Amalia Mirante (parteilos)

Nationalrat

Die SVP und die Lega spannen mit einer Listenverbindung zusammen und wollen im Tessin einen dritten Sitz für die Rechte gewinnen. Vor allem die SVP ist nach dem Sieg bei den Kantonswahlen im Frühjahr im Hoch. Die Lega allerdings büsste da an Boden ein und könnte auch bei den nationalen Wahlen an Stimmen verlieren – nicht zuletzt an die SVP.

Trotzdem sehen Politbeobachter einen Sitz der Mitte in Gefahr. Marco Romano tritt zurück, und seine Partei könnte den Sitz an die SVP verlieren. Als einigermassen sicher gelten die beiden Sitze von SP und Grüne. Die SP tritt mit dem bisherigen Nationalrat Bruno Storni erneut an. Ebenso unbestritten ist die Wiederwahl von Greta Gysin von den Grünen, die auch für den Ständerat kandidiert.

Die wählerstärkste Partei im Tessin ist trotz einem seit Jahren anhaltenden Sinkflug die FDP. Sie dürfte erneut gute Chancen haben, ihren zweiten Sitz im Nationalrat zu verteidigen. Um den Sitz des zurücktretenden Rocco Cattaneo buhlen drei Frauen, darunter die Fraktionschefin Alessandra Gianella, sowie vier Männer.