Wer schnappt sich den zweiten Ständeratssitz im Tessin? Die Resultate hier live

Die Schweiz wählt ihr Parlament. Am 22. Oktober 2023 stellen sich National- und Ständerat den Wahlen. Das sind die spannendsten Aspekte im Kanton Tessin und das sagen die Prognosen.

Ständerat

Anzahl Sitze: 2

2019 flogen im Tessin die Mitte und die FDP spektakulär aus dem Stöckli. Die FDP wurde nach 126 Jahren erstmals aus dem Ständerat gekippt, was einem politischen Erdbeben gleichkam. Vier Jahre später will sie Revanche. Mit Nationalrat Alex Farinelli hat sie gute Chancen, den Sitz der SP zurückzuerobern. Dieser ist seit den Kantonswahlen im Frühjahr unbesetzt, nachdem SP-Ständerätin Marina Carobbio in den Staatsrat gewählt wurde. Vor vier Jahren verhalf ein Zufallsmehr von 45 Stimmen der SP zu einem Sitz, in diesem Jahr tritt das links-grüne Lager mit je einer Kandidatur an.

Gute Chancen werden SVP-Parteipräsident Marco Chiesa eingeräumt. Der Tessiner geht all-in: Er lässt sich nur für den Ständerat aufstellen. Geht die Sache schief, scheidet Chiesa aus dem nationalen Parlament aus. Zuversicht werden Chiesa die Wahlen im Frühjahr geben. Da holte die SVP zusammen mit der Lega rund 25 Prozent der Stimmanteile. Das links-grüne Lager kam auf nur 20 Prozent.

Da auch die Mitte, deren Kandidat Filippo Lombardi 2019 wegen eben dieser 45 Stimmen aus der kleinen Kammer flog, zurück in den Ständerat will, dürfte es im Tessin zu einem zweiten Wahlgang kommen.

An der Wahlbörse von watson hat Mitte-Kandidat Regazzi den FDP-Kontrahenten wieder etwas distanziert. Doch auch hier wird klar: Im Tessin wird es spannend.

Die Kandidierenden:

Am 22. Oktober stellen sich elf Personen zur Wahl im Kanton Tessin:

Marco Chiesa (Lega, bisher)

Bruno Storni (SP)

Fabio Regazzi (Die Mitte)

Alex Farinelli (FDP)

Greta Gysin (Grüne)

Evelyne Battaglia-Richi (glp)

Werner Nussbaumer (HE)

Simone Conti (parteilos)

Amalia Mirante (parteilos)

Massimiliano Ay (parteilos)

Jacques Ducry (parteilos)

Nationalrat

Anzahl Sitze: 8

Die SVP und die Lega spannen mit einer Listenverbindung zusammen und wollen im Tessin einen dritten Sitz für die Rechte gewinnen. Vor allem die SVP ist nach dem Sieg bei den Kantonswahlen im Frühjahr im Hoch. Die Lega allerdings büsste da an Boden ein und könnte auch bei den nationalen Wahlen an Stimmen verlieren – nicht zuletzt an die SVP.

Trotzdem sehen Politbeobachter einen Sitz der Mitte in Gefahr. Marco Romano tritt zurück, und seine Partei könnte den Sitz an die SVP verlieren. Als einigermassen sicher gelten die beiden Sitze von SP und Grüne. Die SP tritt mit dem bisherigen Nationalrat Bruno Storni erneut an. Ebenso unbestritten ist die Wiederwahl von Greta Gysin von den Grünen, die auch für den Ständerat kandidiert.

Die wählerstärkste Partei im Tessin ist trotz einem seit Jahren anhaltenden Sinkflug die FDP. Sie dürfte erneut gute Chancen haben, ihren zweiten Sitz im Nationalrat zu verteidigen. Um den Sitz des zurücktretenden Rocco Cattaneo buhlen drei Frauen, darunter die Fraktionschefin Alessandra Gianella, sowie vier Männer.

Gewählte

Ab Sonntag findest du hier alle gewählten Parlamentarier aus dem Kanton.

Wahlbeteiligung und Frauenanteil

Das sagen die Prognosen

Wahlwahrscheinlichkeit Ständerat Quelle: watson–Wahlbörse/PREMIA

