Bild: keystone/watson

Ständerat im Kanton Waadt: Die Prognosen für den zweiten Wahlgang

Am 12. November findet im Kanton Waadt der zweite Wahlgang der Ständeratswahlen statt. Hier findest du die Prognosen dazu.

Mehr «Wahlen 2023»

Ständerat

Anzahl Sitze: 1

Der Waadtländer SP-Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, Pierre-Yves Maillard, ist im ersten Wahlgang in den Ständerat gewählt worden. FDP-Mann Pascal Broulis landete auf dem zweiten Platz und muss am 12. November in den zweiten Wahlgang.

Wahlwahrscheinlichkeit Ständerat Quelle: watson–Wahlbörse/PREMIA

Wie die Prognosen entstehen Die Daten der watson-Wahlbörse stammen aus dem Prognosemarkt PREMIA. Die Daten werden von Professor Oliver Strijbis exklusiv für watson aufbereitet. Beim Prognosemarkt PREMIA handelt es sich um ein durch die Digital Society Initiative (DSI) der Universität Zürich finanziertes Forschungsprojekt unter seiner Leitung. Mehr zur Methode findest du hier.

Die Kandidierenden:

Am 12. November treten zwei Kandidierende an:

Pascal Broulis (Die Mitte)

Raphaël Mahaim (Grüne)

Die Prognosen für die zweiten Wahlgänge AG | FR | GE | SH | SO | TI | VD | VS | ZH

Nationalrat

2019 erlebte auch der Kanton Waadt eine Öko-Welle. Die Grünen eroberten zwei Sitze, die GLP einen. Ob dieser Erfolg verteidigt werden kann, ist allerdings fraglich. Beide Parteien müssen um je einen Sitz bangen. Die SVP ist im Umfrage-Hoch und hat gute Chancen, einen der Sitze zurückzuerobern, den sie 2019 verloren hat. SP und FDP dürften gemäss Politbeobachter ihre je fünf Sitze verteidigen. Neue Namen könnten dennoch auftauchen.

So gilt Sergei Aschwanden, Mehrfach-Europameister im Judo und Grossrat, als aussichtsreicher Kandidat auf einen FDP-Sitz. Verdrängen könnte er am ehesten Alexandre Berthoud oder Daniel Ruch. Beide sind erst während der Legislatur nachgerutscht und gelten als noch wenig profiliert. Auch die Mitte macht sich nach der spektakulären Wahl von Valérie Dittli in die Kantonsregierung 2022 Hoffnung, in diesen Wahlen den 2019 verlorenen Sitz zurückzugewinnen.