Wahlen 2023: Alle Prognosen zu National- und Ständerat im Kanton Waadt

Die Schweiz wählt ihr Parlament. Am 22. Oktober 2023 stellen sich National- und Ständerat den Wahlen. Das sind die spannendsten Aspekte im Kanton Waadt und das sagen die Prognosen.

Mehr «Wahlen 2023»

Im drittgrössten Kanton der Schweiz werden 2 Ständeratssitze und 19 Nationalratssitze vergeben. Die beiden Leader-Parteien SP und FDP besetzen derzeit je 5 Sitze. Die SVP stürzte bei den letzten Wahlen ab – darf sich aber berechtigte Hoffnung machen, einen Sitz dazuzugewinnen. Denn ob die Öko-Parteien ihren Erfolg wiederholen können, ist fraglich.

Nationalrat

Anzahl Sitze: 19

2019 erlebte auch der Kanton Waadt eine Öko-Welle. Die Grünen eroberten zwei Sitze, die GLP einen. Ob dieser Erfolg verteidigt werden kann, ist allerdings fraglich. Beide Parteien müssen um je einen Sitz bangen. Die SVP ist im Umfrage-Hoch und hat gute Chancen, einen der Sitze zurückzuerobern, den sie 2019 verloren hat. SP und FDP dürften gemäss Politbeobachter ihre je fünf Sitze verteidigen. Neue Namen könnten dennoch auftauchen.

So gilt Sergei Aschwanden, Mehrfach-Europameister im Judo und Grossrat, als aussichtsreicher Kandidat auf einen FDP-Sitz. Verdrängen könnte er am ehesten Alexandre Berthoud oder Daniel Ruch. Beide sind erst während der Legislatur nachgerutscht und gelten als noch wenig profiliert. Auch die Mitte macht sich nach der spektakulären Wahl von Valérie Dittli in die Kantonsregierung 2022 Hoffnung, in diesen Wahlen den 2019 verlorenen Sitz zurückzugewinnen.

Ständerat

Anzahl Sitze: 2

In der Waadt werden beide Sitze neu besetzt. Wer sie gewinnt, steht so gut wie fest: Die beiden politischen Schwergewichte Pierre-Yves Maillard von der SP und Pascal Broulis von der FDP. Maillard, inzwischen oberster Gewerkschafter, hat 2011 die Bundesratswahl gegen Alain Berset verloren und spätestens damals nationale Bekanntheit erlangt. Broulis ist in der Waadt eine Grösse und hat in 20 Jahren in der Regierung die Finanzen des maroden Kantons saniert.

Maillard und Broulis haben 15 Jahre zusammen in der Regierung verbracht und den boshaften Übernamen «Brouillard et Malice» («Nebel und Intrige») erhalten. Privat allerdings sollen sie kaum ein Wort miteinander wechseln.

Am nächsten kommt den beiden der Grüne Raphaël Mahaim. Das zeigt auch die watson-Wahlbörse. Der Anwalt ist letztes Jahr in den Nationalrat nachgerückt und will nun in den Ständerat.

Die Kandidierenden:

Am 22. Oktober stellen sich 13 Personen zur Wahl im Kanton Waadt:

Angela Zimmermann (Grüne)

Emmanuel Gétaz (FDP)

Pascal Broulis (Die Mitte)

Michael Buffat (Die Mitte)

Margarida Janeiro (SP)

Raphaël Mahaim (SP)

Pierre-Yves Maillard (SP)

Céline Weber (glp)

Anaïs Timofte (POP)

Zakaria Dridi (POP)

Ella-Mona Chevalley (Ensemble à Gauche)

Hadrien Buclin (Ensemble à Gauche)

François Meylan (parteilos)

Gewählte

Ab Sonntag findest du hier alle gewählten Parlamentarier aus dem Kanton.

undefined

Das sagen die Prognosen

Wahlwahrscheinlichkeit Ständerat Quelle: watson–Wahlbörse/PREMIA

Wie die Prognosen entstehen Die Daten der watson-Wahlbörse stammen aus dem Prognosemarkt PREMIA. Die Daten werden von Professor Oliver Strijbis exklusiv für watson aufbereitet. Beim Prognosemarkt PREMIA handelt es sich um ein durch die Digital Society Initiative (DSI) der Universität Zürich finanziertes Forschungsprojekt unter seiner Leitung. Mehr zur Methode findest du hier.