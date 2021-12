watson's favorites Promotion

5 spannende Labels aus der Schweiz (PS: Eines hilft beim Dry January)

Diese Woche bei watson's favorites: Fünf kleine Labels aus der Schweiz, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Viel Spass beim Entdecken!

Olivia Zogg Folgen

Alle guten Dinge sind drei fünf! Denn jede Woche gibt's hier fünf kleine Schweizer Unternehmen zu entdecken. Die vorgestellte Auswahl ist ein wilder Mix und trotzdem haben die Labels alle etwas gemeinsam: Sie verfolgen ihr Herzensprojekt!

Hast du die letzten watson's favorites verpasst? Hier findest du alle bisherigen Storys.

Und los geht's! Das letzte Mal dieses Jahr. 😉 Darf ich euch vorstellen:

Pflegeprodukte bestehen meist aus mehr als 20 Ingredienzien. Unmöglich, in diesem Inhaltsstoffe-Dschungel den Durchblick zu haben. Abhilfe schafft Anna mit ihrer Naturkosmetik FIVE. Der Name ist Programm: FIVE reduziert maximal und setzt auf je fünf ausgesuchte Rohstoffe pro Produkt. Was hast du davon? Volle Transparenz und die besten Inhaltsstoffe in deiner Hautpflege.

Die beiden Bestseller: FIVE Shea Cream und FIVE Gesichtsserum. Bild: five skincare

Über die Produkte: Die vegane Produktlinie von FIVE kommt ohne Füller und Chichi, aber mit maximaler Natürlichkeit daher. FIVE ist exklusiv online erhältlich. Ab zwei Produkten wird in einer Mehrweg Box geliefert, damit sich bei dir zu Hause kein Karton stapelt.

Leder mit einem guten Gewissen tragen? Das Zürcher Label SOHOTREE hat ein simples Problem gelöst: Produkte aus einer Alternative zu Leder herstellen, welche eine tadellose Ökobilanz aufweisen und gleichzeitig gut aussehen! Die Gründer Lucas und Claudius Knecht kombinieren mit SOHOTREE traditionelle Schweizer Werte wie Qualität und Verlässlichkeit mit Nachhaltigkeit, Individualität und Ästhetik.

Das Portemonnaie aus Apfelleder von Sohotree bild: sohotree

Über die Produkte: Aus alt wird neu! Das Hauptmaterial der Sohotree Produkte wird aus einem Nebenprodukt der Apfelsaftindustrie zu einem lederähnlichen Material verarbeitet. Eine sogenannte Apfellederalternative. 🍏 Eine Familienmanufaktur bei Florenz in Italien verarbeitet das „Apfelleder“ und stellt die Produkte her, die das Brüderpaar eigens in der Schweiz designen.

Mit VIGHT erwarten dich Schneebrillen in höchster Qualität. Das junge Label wurde gegründet, um Schneebrillen für Menschen zu entwickeln, die es lieben, in der Natur aktiv zu sein. Mit Sitz in Zürich und Taiwan hat sich VIGHT zum Ziel gesetzt, die besten Schneebrillen auf dem Markt selber zu produzieren. Dabei arbeitet das Label eng mit dem Verein Lernwerk zusammen, der die Integration von Erwachsenen und Jugendlichen in den Arbeitsmarkt unterstützt.

Premium-Schneebrille für Skifahrer und Snowboarder von VIGHT bild: vight

Über die Produkte: Die Gläser sind unter anderem mit einer Kontrast- und Farbverstärkung ausgestattet. So kannst du schneller und sicherer fahren, speziell auch bei schlechtem Wetter. ⛷ 🏂



>> Eine passende Schneebrille von VIGHT!? Hier entlang! << PS: Auch für Kids gibt's hier die passende Brille.

Gleich geht's weiter, vorher kannst du hier aber noch etwas tolles gewinnen! ⛷❄️

Gewinne hier eine Schneebrille von VIGHT!

Gewinne jetzt eine Premium-Schneebrille für Skifahrer und Snowboarder von VIGHT Bild: Vight

Für die Wintersaison noch eine Schneebrille gewinnen? Passt, oder?😉 Mach hier gleich beim Wettbwerb mit!

Gewinne jetzt eine Schneebrille von Vight! Vorname Nachname E-Mail Teilnahmebedingungen akzeptieren Ja Der Preis kann nicht umgetauscht werden. Die Teilnehmerdaten werden an Alps2Go GmbH (Vight) übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Und weiter geht's ...

2020 wurde Rebels 0.0%, das erste Schweizer alkoholfreie Spirituosen-Start-up, von Christof Tremp gegründet. Die Idee dazu kam auf, als er realisierte, dass es immer dieser letzte Gin Tonic ist, welchen man am nächsten Morgen bereut und dass man allzu oft nur mangels spannender Alternativen Alkohol trinkt. Zusammen mit Co-Founder Janick Planzer, wollen die beiden mit ihrer Mission soziale Trink-Normen brechen und die freie Wahl aller Geniesser feiern.

Über die Produkte: Hergestellt in der Schweiz, bringt das einzigartige Doppel-Destillier-Verfahren auch ohne Alkohol die typischen und komplexen Aromen hervor. Mit den Gin-, Rum- und Aperitif-Alternativen von REBELS 0.0%, bietet das Zürcher Start-up alkoholfreie Drinks für jeden Geschmack, ohne Kompromisse und komplett ohne Alkohol. 🍹

Yael Anders zaubert mit klaren Linien eine durchdachte und einzigartige Designsprache. Diese zeigt sich auch bei all ihren erschaffenen Produkten. Dabei steht die Zürcher Designerin für das Analoge und die Haptik, für lokal und fair produzierte Produkte und hält ihren Alltag übersichtlich.

Über die Produkte: Die Kollektion „UNSEEN“ umfasst Gefässe aus Porzellan für Tee, Kaffee und Pflanzen. Klare, minimalistische Formen treffen auf intuitiv entstandene Linien und organische Muster. Pures Porzellan-Weiss kontrastiert mit Anthrazit-Tönen und Plattgold. UNSEEN wurde komplett in Zürich entworfen und von Hand hergestellt. 🤝



Und zum Schuss gibt's noch eine schöne Agenda fürs 2022 zu gewinnen. 🍀🍀

Gewinne jetzt fürs 2022 eine Agenda von Yael Anders!

Starte mit dem Planer von Yael Anders perfekt ins neue Jahr bild: yael anders

Über den Planer: Dieser Planer ist für alle, die sich im vergesslichen digitalen Zeitalter bleibende Erinnerungen wünschen. Übrigens: Der Druck, die robuste Fadenheftung und das Design sind zu 100% in Europa hergestellt.

Gewinne hier eine Agenda von Yael Anders! Vorname Nachname E-Mail Teilnahmebedingungen akzeptieren Ja Der Preis kann nicht umgetauscht werden. Die Teilnehmerdaten werden an Yael Anders Y.A. übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mut zur Tat mit «watson's favorites» Olivia Zogg arbeitet bei watson im Marketingteam. Nebenbei baut sie zusammen mit ihrem Partner ein kleines Label auf. Durch diese Leidenschaft entstand die Idee für den watson's favorites Blog.



watson setzt sich mit dem Blog für kreative Jungunternehmen in der Schweiz ein und präsentiert unter «watson's favorites» wöchentlich eine Auswahl an Produkten von kleinen Schweizer Labels. Handwerker:innen, Künstler:innen, Designer:innen, alles Macher:innen, welche watson mit diesem Projekt supportet. 🤝 Die vorgestellten Labels bezahlen für ihre Produktplatzierung einen Beitrag.



watson überprüft die Glaubwürdigkeit der watson's favorites Partner und wird gegenüber jeglichen Ansprüchen zwischen Label und watson Usern entlastet.