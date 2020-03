Header-Sponsoring

Positionieren Sie Ihre Marke in relevanten Themen-Umfeldern - oder verlängern Sie so Ihre Sponsoringaktivitäten in die digitalen Kanäle.

Ihre Marke tritt als Sponsor der ausgewählten Tags oder Channels und in allen zu- gehörigen Artikeln in Erscheinung. Liefern Sie uns Ihr Logo mit der gewünschten Ziel-URL und wir produzieren Ihren Header für alle Devices. Möchten Sie das Sponsoring mit exklusiver Displaywerbung auf den gewählten Tags ergänzen? Wir stellen Ihnen gerne ein individuelles Package zusammen.

Preise

Preis je nach Dauer und Umfang des Sponsoring.

Leistungen

Package Header:

Logointegration im Header mit Direktverlinkung und freie Wahl der Hintegrundfarbe des Headers

Package Header & Display:

Logointegration im Header mit Direktverlinkung und freie Wahl der Hintegrundfarbe des Headers

Möglichkeit für zusätzliche exklusive Werbeleistungen auf dem Tag

Ablauf und Timing:

Planen Sie bitte 2 Wochen Vorlaufzeit bis zur ersten Live-Schaltung ein.

Weitere Sponsoring-Möglichkeiten:

Unterstützen Sie ausgewählte Journalisten mit einem Autoren-Sponsoring und zeigen damit den watson-Usern, dass Sie mit Ihnen eine Leidenschaft teilen: News und Unterhaltung im watson-Stil.

Spezifikationen

Anlieferung des Logos in mindestens der Grösse 400 x 160 (BxH) Pixel mit transparentem Hintergrund. Angabe des Farbcodes für die Hintergrundfarbe des Headers.

