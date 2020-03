Mit diesem TV Abo muss niemand um die Fernbedienung kämpfen

Review

Das soll der schönste Fernseher der Welt sein? Ich habe ihn zwei Monate getestet

Fernseher wurden in den letzten Jahren grösser und smarter, aber nicht zwingend schöner. Mit The Serif soll sich das ändern, hat sich Samsung gedacht. Ich habe mir den extravaganten Designer-TV gut zwei Monate ins Wohnzimmer gestellt.

Wer behauptet, Fernseher würden alle gleich (langweilig) aussehen, hat vermutlich noch nie Samsungs The Serif gesehen. Obwohl der optisch extravagante Fernseher mit seinem 4K-QLED-Display auch technisch auf der Höhe der Zeit ist, steht beim Serif das Design an erster Stelle. Mit seinen charakteristischen Standfüssen kann er platzsparend, also ohne TV-Möbel, überall im Raum platziert werden. Da ich seit Kurzem in einer neuen Wohnung lebe, schien der Zeitpunkt perfekt, «dem etwas anderen …