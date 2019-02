Wettbewerbe

Gigathlon

Gewinne einen Team-Startplatz am Gigathlon Switzerland!



Bild: www.steineggerpix.com

Gewinne einen Team-Startplatz am Gigathlon Switzerland!

Vom 28. - 30. Juni findet der Gigathlon Switzerland in Obwalden und Nidwalden statt. Das diesjährige Motto lautet: Key Moments!

Bild: Gigathlon Switzerland

Schlüsselerlebnisse entstehen in Situationen von besonders hoher Intensität und von grosser Emotionalität. Der Gigathlon ist dafür gemacht, solche Situationen zu erleben. Da wir im Sommer 2019 in den beiden Kantonen mit den Schlüsseln im Wappen zu Gast sind, servieren wir allen Teilnehmenden am Gigathlon 2019 hoffentlich viele Schlüsselerlebnisse.

Damit ausserdem möglichst jeder mit seiner liebsten Disziplin auf die Suche nach Schlüsselmomenten gehen kann, besteht für Couple und Team of Five dieses Jahr erstmals die Möglichkeit, zwischen den Disziplinen Laufen und Inline auszuwählen.

Auf der Streckenübersicht kannst du dir ein Bild machen, was dich am Opening Friday, am Key Saturday und am Conclusive Sunday erwartet!

Infos

Gigathlon ist ein Wettkampf mit den Disziplinen Trailrun, Schwimmen, Velo, Bike, Laufen oder Inline. Teilnehmen kannst du als als Single, als Couple oder im Team of Five. Wann: 28. - 30. Juni Wo: Obwalden und Nidwalden​

Disziplinen Gigathlon 2019

Wettbewerb

Wir verlosen einen Team-Startplatz für 5 Personen am Gigathlon Switzerland 2019. Bitte beachte folgende Bedingung:

Stell dir ein «Team of Five» zusammen. Bedingung ist, dass von den fünf Teammitgliedern mindestens zwei Frauen dabei sind. Mit der Teilnahme am Wettbewerb verpflichtest du dich, dass du ein solches Team stellen kannst!

Gewinne einen «Team of Five»-Startplatz am Gigathlon Switzerland 2019

Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

