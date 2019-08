Wettbewerbe

Gewinne 5x2 Tickets fürs Openair Greifensee



Bild: Openair Greifensee

Gewinne 5x2 Tickets fürs Openair am Greifensee

Das Openair am Greifensee wird volljährig! Das Openair findet vom 6. bis 8. September 2019 statt – seit 18 Jahren zum ersten Mal dreitätig, mit unterhaltsamem Kinderprogramm am Sonntagnachmittag.

Freitag, 6. September

Rock aus Maur, Indie aus Zürich und Blues-Folk aus Luzern & Vancouver

Eröffnet wird das Festival am Freitag um 19:00 Uhr von Blown Fuse. Die Band bringt traditionellen Rocksound und eingängige Melodien von Maur ennet dem Greifensee direkt nach Greifensee. Danach geht es auf der Seebühne mit dem mitreissenden Blues-Folk-Duo Goldschatz weiter – Christina hat die Schweiz bereits am Eurovision Song Contest vertreten. The Birthday Girls haben uns bereits zum 15-jährigen Jubiläum beglückt, nun begleiten sie uns auch in die Volljährigkeit. Das Freitagsfinale zündet schliesslich Damian Lynn. Dass er zu den grössten Singer- und Songwriter-Talenten der Schweiz gehört, zeigt seine neue Single "Wait", die bereits über eine Million Mal auf Spotify gestreamt wurde. Aber überzeugt euch am 6. September doch gleich selbst.

Tickets Das Freitagsticket gibt’s für 25.- bei Eventfrog.ch und für 29.- bei Starticket.ch. Am Samstag und Sonntag ist der Eintritt frei.

Samstag, 7. September

Elektro-One-Man/Woman-Band-Pop und Indie-Gypsy

Der musikalische Samstag startet bereits um 14:00 Uhr – Verpflegung und Mojitos gibt’s sogar schon ab 12:00 Uhr. Die Singer-Songwriterin Lovis paart bei ihrem Auftrittauf der Seebühne akustische Klänge mit eingängigen Melodien und modernen Pop-Elementen. Danach folgen die glorreichen sieben Musiker von Cheibe Balagan mit witzigen und vielseitigen Trink- und Liebesliedern. Highland Sanctuary taucht das Seebecken in eine verrückte One-Man-Band-Show! Um 18:00 Uhr geht es auf der Hauptbühne weiter mit alternativem Rock von Second Function. Max Apollo beglückt die hiesige Kolonie mit wuchtigen Rocksongs und verführerischen Melodien aus dem Outer Space, durch den sie bereits mit altbekannten Weltraumhelden wie Hecht getourt sind. Avin beglückt uns danach mit poppigen Melodien und satten Drumbeats, die zum Träumen einladen. Mit einer bunten, quirligen und preisgekrönten (M4Music) Show aus Electronica, Hiphop und K-Pop verzaubert uns die Bernerin Jessiquoi. Zum Abschluss gibt es nochmals ein One-Man-Band-Talent: Eine perfekte Symbiose aus garagiger Trashyness und technoiden Beats, retro und gegenwärtig zugleich – das ist Urban Junior.

Sonntag, 8. September

Spielen, basteln und Kita-Lieder singen

Zum ersten Mal machen wir auch am Sonntag Programm und legen einen Extra-Familien-Nachmittag ein. Ab 12:00 Uhr verköstigen wir Jung und Alt auf dem Gelände. Um 15:30 Uhr spielt und zeichnet «Pfote mampft Quark» mit Hilfe der Kinder im Publikum ein einmaliges, unvergessliches Erlebnis. Den Abschluss der 18. Openair-Ausgabe besingen Sam Smiler & Miriam mit ihrem beeindruckenden Repertoire an Kita-Liedern. Passend dazu gibt es am Samstag- und Sonntagnachmittag ausgiebiges Basteln für die ganze Familie.

Openair am Greifensee

Alle weiteren Infos hier: www.openairamgreifensee.ch oder auf www.facebook.com/OAGreifensee/

Programm Freitag

17:00 Geländeöffnung

18:30 Surprise Guest SB

19:00 Blown Fuse HB

20:15 Goldschatz SB

21:15 The Birthday Girls HB

22:30 Goldschatz SB

23:30 Damian Lynn HB



Samstag

12:00 Geländeöffnung

14:00 Julian Brown

14:30 Band-it-Finalist HB

15:15 Lovis SB

16:00 Cheibe Balagan HB

17:15 Lovis SB

18:00 Second Function HB

19:15 Highland Sanctuary SB

20:30 Max Apollo HB

22:00 Avin SB

23:15 Jessiquoi HB

00:15 Urban Junior SB



Freier Eintritt!



Sonntag (Familien-Programm)

12:00 Geländeöffnung

15:30 Pfote mampft Quark SB

17:00 Sam Smiler & Miriam SB



SB = Seebühne

HB = Hauptbühne



Information Das Openair am Greifensee ist ein kleines, dreitägiges Festival, das seit 2001 jeweils anfangs September in Greifensee stattfindet. Es konzentriert sich auf kleinere Schweizer Bands und Jungkünstler. Neben der Tatsache, dass es am Openair musikalisch viel zu entdecken gibt, punktet es mit seiner schönen Lage zwischen Schloss und Greifensee. Das Openair am Greifensee ist ein Non-Profit-Festival, das ausschliesslich durch Freiwilligenarbeit organisiert und durchgeführt wird – also niemand verdient daran. Falls du Teil der Openair-Familie werden möchtest, geht’s hier zum Staff-Tool.

