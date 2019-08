Wettbewerbe

Musik

Gewinne Tickets fürs Weihern Openair in St.Gallen



Bild: Weihern Openair Festival

Promotion

Gewinne Tickets fürs Weihern Openair in St.Gallen

Das Weihern Openair Festival findet dieses Jahr vom 12. Bis 14. September statt. Auch dieses Jahr besticht das Openair mit vielen regionalen und nationalen Bands wie Marius Bear, Yes, I’m very tired now, Catalyst, Les Touristes, Len Sander, oder Jessiquoi u.v.m. Am Samstag, am frühen Nachmittag gibt es auch dieses Jahr wieder ein Programm für die kleinen Ohren. Mit Tischbombe und Laurent & Max treten zwei tolle Kinderbands auf. Neben den Konzerten gibt es noch weitere Attraktionen wie eine Cheerleading-Show, Kinderschminken und Spiele für Kinder.



.... Und was bietet das Weihern Openair Festival?

Wenn der Hochsommer vorbei und die Badi-Saison beendet ist, dann beginnt das Weihern Openair Festival. Umgeben vom Frauenweiher, viel Wald, Grün und Vogelgezwitscher fühlt man sich am Weihern Openair wie auf einer kleinen, eigenen Insel. Mit der Dämmerung ertönen dann die Klänge der ersten, der vielen Schweizer Bands und der Startschuss für das letzte Schweizer Openair 2019.

Weihern Openair Festival

Von Marius Bear bis Catalyst

Das Weihern Openair Festival zeigt die musikalische Vielfalt der Schweiz: Von Blues, über Rap, Electronica bis hin zu Rock und einer Big Band ist alles dabei und mit einer Ausnahme ist alles „Swiss Made“. Der diesjährige Gewinner der Swiss Music Awards, Marius Bear eröffnet am Donnerstagabend das Festival zusammen mit der Soul-Jazz-Sängerin Elena Flury und der schrillen und farbenfrohen Jessiquoi. Am Freitag spielen die Lokalmatadoren Catalyst, die ehemaligen Mundart-Strassenmusiker Les Touristes und Manta Youf mit ihrem Mix aus Indierock, Electro und Ska. Am Samstag ab 16 Uhr geht es dann weiter mit Afro-Electro von Gato Preto, Klängen des St.Galler Singer-Songwriters Yes I’m very tired now, der Pop-Künstlerin Len Sander, den Newcomern Maltschik und der Bigband Otmar Soundemotions.



Der Familien-Samstag am Weihern

Das Weihern Openair ist aber nicht nur den Erwachsenen vorenthalten. Für die kleinen Festivalgänger und ihre Familien gibt es am Samstag, ab 11.30 Uhr ein tolles Programm: Die Band Tischbombe begeistert mit mitreissenden, interaktiven Liedern, die dazu animieren mit zu tanzen. Und das Duo Laurent & Max verwandelt grosse Hits wie „Let it be“, oder „Born to be Wirld“ in «Znünibrot» und «S’Mami Häts Gseit». Neben den Konzerten gibt es noch weitere Attraktionen wie eine Cheerleading-Show, Kinderschminken und Spiele für Kinder. So steigt am Weihern-Samstag die Kinderparty mit Sirup und Hotdogs (natürlich gibt es auch für die Erwachsenen reichlich Verpflegung ...).

Bands

Information Ort

Familienbad Dreilinden

Dreilindenstrasse 50

9011 St.Gallen



Öffnungszeiten Gelände, 12.-14. September

Donnerstag: 17:30 bis 24:00 Uhr

Freitag: 17:30 bis 01:00 Uhr

Samstag: Kinderkonzert: 11:30 bis 15:00 Uhr, regulärer Festivalbetrieb (Tagestickets) 15:30 bis 01:00 Uhr



Hier findest du allgemeine Informationen sowie Angaben über Tickets.



Gewinne 5x2 Festivalpässe für das Weihern Openair Festival Einfach das Formular ausfüllen und mit etwas Glück für dich und deine Begleitung Festivalpässe gewinnen. Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Abonniere unseren Newsletter