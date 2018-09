Welcher Kaffe passt zu dir? Gewinne einen Philips Kaffeevollautomaten [Promotion]

Wettbewerbe

Der Koffein-Junkie: Ohne Kaffee geht am Morgen nichts

Dein Wecker klingelt, dein Blick reicht knapp bis vor die Nasenspitze und dein erster Gedanke ist: Wo ist mein Kaffee? Kaum befindest du dich auf dem Arbeitsweg, denkst du bereits an den nächsten Kaffee. Bist du ein Geniesser? Fehlanzeige, Hauptsache zu bekommst am Morgen viel Koffein, der dich endlich wach macht. Hier haben wir es mit einem klaren Fall eines Kaffee-Junkies zu tun.

Emis Kaffee-Tipp: Dieser Tipp von Emi Fukahori bringt dich auf Touren: «Bereite dir einen Doppio aus besten Bohnen und feiner Säure zu. Mit dem doppelten Espresso startest du energiegeladen in den Tag».

Bild: Philips

Der Geniesser: Kaffeetrinken mit Passion und Leidenschaft

Kaffeetrinken, egal ob um vier Uhr morgens oder nach dem Essen, bedeutet für dich reinster Genuss und Entspannung pur. Du probierst in der Regel dutzende Kaffeesorten aus aller Welt aus. Auch wenn die Zubereitung länger dauert als das eigentliche Kaffeetrinken, bringt dich das nicht aus der Ruhe. Im Gegenteil: Die Ruhe am Morgen, in der du dich ungestört der Zubereitung deines Kaffees widmen kannst, gehört zu den schönsten Momenten deines Tages. Erkennst du dich wieder?

Emis Kaffee-Tipp: Probiere Emi Fukahori Tipp aus. Mit einem Espresso-Macchiato hast du perfekten Kaffeegenuss, bei dem der Kaffeegeschmack perfekt zur Geltung kommt, gepaart mit cremiger Milch, die das Ganze zu einem vollen Geschmack abrundet. So geniesst man Kaffee».

Bild: Philips

Der Kaffee-Virtuose: Keine Hemmungen, neue Kreationen zu testen

Caramel-Mokka-Light, Cold Brew und Bulletproof sind für dich absolut gängige Begriffe. Schwarzer Kaffee hingegen hältst du für einfallslos und unkreativ. Ein neuer Tag ist für dich die beste Gelegenheit, neue Kaffeekreationen auszuprobieren? Dann gehörst du definitiv zu den Virtuosen unter den Kaffeetrinkern. Fehlt dir für die kommenden Tage noch eine Idee für dein neustes Kaffee-Experiment?

Emis Kaffee-Tipp: Probiere Emi Fukahoris Knaller-Tipp, los gehts: «Espresso und Tonic-Water mischen, geht das? Klar! Kombiniere diese beiden Getränke und füge einen Eiswürfel hinzu. Du wirst erstaunt sein, was das für ein Geschmacksbooster ist.»

Bild: Philips

Der bequeme Feinschmecker: Qualität vereint mit Komfort und grosser Vielfalt

Ein Kaffee am Morgen gehört für dich ganz klar zum täglichen Morgenritual. Wenn du jedoch ehrlich zu dir bist, wünscht du dir den idealen Kaffee-Partner an deiner Seite, der dir jeden Wunsch von den Augen abliesst. Die Kaffeequalität hat für dich Priorität, Kapsel- wie auch Filterkaffee haben bei dir nichts verloren.

In diesem Fall haben wir es mit einem bequemen Feinschmecker zu tun. Dank dem Philips 5000 Kaffeevollautomat steht dem morgendlichen Kaffeevergnügen nichts mehr im Weg.

Bild: Philips

Philips Series 5000 Kaffeevollautomat: LatteGo

Der neue Philips Kaffeevollautomaten der 5000er Serie vereint alles, was sich Kaffeeliebhaberinnen und Liebhaber wünschen. Ohne grossen Reinigungsaufwand lassen sich auf Knopfdruck sechs Kaffeespezialitäten zuzubereiten, auch der heiss geliebte Milchkaffee.

Der Clou: Dank des besonders schnellen LatteGo Milchschäumers entsteht in Kürze cremiger Milchschaum. Der Milchschäumer LatteGo besteht aus lediglich zwei Teilen, die zudem spülmaschinenfest sind. Schwer zu reinigende Schläuche gehören somit ab sofort der Vergangenheit an. So starte man gerne in den Tag und lässt sich verwöhnen.

