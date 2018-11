Wettbewerbe

Wettbewerb: Gewinne Tickets für das Konzert von Parcels in Zürich



Gewinne Tickets für das Konzert von Parcels in Zürich

Kaum war die Highschool in ihrer Heimat Byron Bay, Australien, abgeschlossen, machten sich Patrick Hetherington, Louie Swain, Noah Hill, Anatole Serret und Jules Crommelin auf nach Berlin, wo sie sich als Parcels formierten.



Ihr Sound ist eine bunte Disko-Party auf Acid, zu ihren Einflüssen zählt alles von Chic bis Daft Punk – Hauptsache es ist ausreichend Funk vorhanden. Zuvor waren sie bereits in verschiedensten Bands aktiv und haben Spielpraxis gesammelt, doch erst in Berlin manifestierte sich der typische mitreissende Parcels-Sound, der bisher jedes, auch das kleinste Clubpublikum, in Ekstase versetzt hat.

Infos Wann & Wo:

Sonntag, 2. Dezember 2018

20:00 Uhr | Kaufleuten Zürich



Tickets gibt's bei Starticket.ch



Wir verlosen 5x2 Tickets für das Konzert von Parcels im Kaufleuten! Du willst da hin? Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück zwei Tickets gewinnen. Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

