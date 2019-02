Gewinne jetzt Tickets für die Bilderbuch Shows in Basel oder Zürich

Wettbewerbe

Die Bilderbuch Shows finden am 25. April 2019 im Volkshaus in Basel und am 26. April 2019 im X-Tra in Zürich statt. Jetzt mitmachen und zwei Tickets für eine der beiden Shows gewinnen!





Sänger Maurice Ernst und Bassist/Keyboarder Peter Horazdovsky haben Bilderbuch 2005 gegründet. Gitarrist Michael „Snacky Mike“ Krammer ist seit 2009 dabei, Drummer Philipp Scheibl stößt 2012 dazu.

Seit dieser Zeit tragen sie Siebenmeilenstiefel. Definieren mit jeder Platte neu, was diese Band will und was sie kann. Der Erfolg von Singles wie „Maschin“, „OM“ und „Bungalow“ verführt sie nicht zur Jagd auf einen billigen Hit. Die Vision bleibt ungetrübt. Davon legt der jüngste Wurf „Vernissage of My Heart“ verschwenderisch Zeugnis ab.

Ihre letzten Gastspiele in der Schweiz im Mai 18 waren komplett ausverkauft. In Basel, Baden, Winterthur, Bern und Luzern konnten sich über 4’000 Zuschauer überzeugen, dass Bilderbuch nach wie vor die wandelbarste und gleichzeitig zeitgeistigste Band der deutschsprachigen Pop-Musik ist. Im April kommt die Band für zwei Shows zurück in die Schweiz, mit neuer Musik und der gewohnten Selbstverständlichkeit alles Bisherige auf ein neues Level zu heben.

Infos Volkshaus Basel: 25. April 2019, 20.00 Uhr

X-Tra Zürich: 26. April 2019, 21.00 Uhr



Wir verlosen jeweils 3x2 Tickets für die Konzerte von Bilderbuch in Zürich und Basel. Du willst da hin? Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück zwei Tickets gewinnen. Ich will nach: Zürich Basel Vorname Nachname E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich via Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

