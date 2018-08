Wettbewerbe

Gewinne 4-Tagespässe für das Zürich Openair

Der Festivalsommer steht vor der Tür und somit auch das Zürich Openair. Wir verlosen 5x2 4-Tagespässe für das Festival.

Vom 22. bis 25. August 2018 zählt vor den Toren Zürichs vor allem eines: Mitreissende Gitarrenriffs, pulsierende Elektro-Beats und viel Synthesizer. Internationale Grössen treffen auf heisse Newcomer und garantieren ausschweifenden Musikgenuss, der die Grenzen zwischen Mainstream und Subkultur aufbrechen lässt. Das Lineup: Kendrick Lamar, Imagine Dragons, Die Antwoord, alt-J, Bonobo, Justice, Liam Gallagher, The War On Drugs, Glass Animals, King Gizzard & The Lizard Wizard, Nick Murphy fka Chet Faker, The Vaccines und viele mehr. Das Festivalgelände befindet sich in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich und ist in nur 10 Minuten per S-Bahn vom Stadtzentrum erreichbar.

